Matthew Lillard opowiedział o 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie! Jak przebiegła współpraca z Vincentem D'Onofrio?

Matthew Lillard wreszcie przerwał ciszę, jeśli chodzi o swoje dołączenie do MCU. Aktor opowiedział o współpracy z Vincentem  D'Onofrio​, samej w sobie pracy w Marvelu, a także 2. sezonie Daredevila - zrobił mu dobrą reklamę!
Oliwia Garczyńska
Daredevil: Odrodzenie: sezon 2 fot. Marvel Studios
Matthew Lillard wystąpił niedawno gościnnie na kanale Josha Wildinga, gdzie udzielił wywiadu odnośnie swoich najnowszych projektów. Sprawdźcie, co zdradził odnośnie swojego udziału w 2. sezonie serialu Daredevil: Odrodzenie!

Daredevil: Odrodzenie - wypowiedzi Matthew Lillarda

Oczywiście w pracy z Marvelem wszystko jest trzymane pod kluczem. Mogę powiedzieć, że pobyt na tym planie, praca z tymi ludźmi, z tą ekipą - to wszystko jest fantastyczne. To chyba jedna z najlepszych ekip, z jakimi pracowałem w życiu. D’Onofrio i ja znowu mogliśmy razem pracować. Robiliśmy film sto lat temu, kiedy obaj byliśmy dzieciakami.

Możliwość ponownej pracy z nim była po prostu fantastyczna. On ma taką ciężkość. Nie dosłownie ciężar - teraz jest szczupły, ale kiedy spojrzysz mu w oczy, niesie ze sobą ogromną siłę. To przekłada się na dobrą pracę. Dobre pisanie prowadzi do dobrej pracy. Myślałem, że ostatni sezon był naprawdę elektryzujący, a następny go przebije. Jestem zachwycony fanami i podekscytowany, że ludzie zobaczą tę robotę. 

Matthew Lillard opowiedział także o tym, jak to jest dołączyć do tak wielkiego projektu, jakim jest MCU z jego perspektywy. 

Kiedy wchodzisz w karierę i własną drogę, nie zastanawiasz się nad tym, gdzie są fani i nie bierzesz pracy na podstawie ich reakcji. Bierzesz pracę na zasadzie: "Czy to ma sens? Czy ci zapłacą? Czy to będzie praca, z której będziesz dumny na koniec dnia, i czy będziesz szczęśliwy, wieszając ją na swojej ścianie osiągnięć?" Dla mnie Daredevil był właśnie tym wszystkim”.

To była szansa, by stać się częścią tej wielkiej społeczności, co jest świetne, ale sama praca też jest świetna. Słowa są świetne, postać jest super zabawna i miło jest… zawsze chciałem być w świecie superbohaterów, Marvela, DC, wiadomo, teraz z Jamesem Gunnem, więc fajnie w końcu zamoczyć w tym stopy.

Nowe zdjęcie Daredevila w czarnym kostiumie! Producentka o 2. sezonie i powrocie Jessiki Jones

Daredevil: Odrodzenie - fabuła, data premiery 2. sezonu

Bohaterem serialu jest Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik z wyjątkowymi zdolnościami, który walczy o sprawiedliwość poprzez swoją kancelarię prawniczą. Tymczasem Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), znany szef organizacji przestępczej, postanawia rozpocząć karierę polityczną w Nowym Jorku. Gdy ich dawne tożsamości zaczynają dawać o sobie znać, konflikt między nimi staje się nieunikniony.

Daredevil: Odrodzenie jest dostępny do obejrzenia na Disney+. Drugi sezon zadebiutuje na platformie 4 marca 2026 roku, równo rok po pierwszym sezonie. 

Źródło: comicbookmovie

