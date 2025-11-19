Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Nowy film z Sydney Sweeney z niechlubnym rekordem. Znamy wyniki finansowe Christy

Wreszcie pojawiły się zarobki filmu Christy - wyniki są brutalne. Okazuje się, że produkcja z Sydney Sweeney w roli głównej pobiła już niechlubny rekord.
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  Sydney Sweeney 
Christy
Christy fot. materiały prasowe
Reklama

Niedawno pisaliśmy, że najnowszy projekt Sydney Sweeney - Christy, okazał się porażką finansową, do czego nie chciał przyznać się nawet dystrybutor - Black Bear. Teraz zostały one ujawnione i raczej nie napawają optymizmem.

Christy - zarobki filmu

W miniony weekend film zarobił 108 tys. dolarów w 817 kinach, co stanowi spadek o 92% w porównaniu z poprzednim, premierowym weekendem. Jest to największy spadek w drugi weekend w historii kinowej dystrybucji - i jeden z najbardziej szokujących w ostatnich latach. Być może film skorzystałby na węższej, wolniejszej dystrybucji lub gdyby został udostępniony w streamingu - szeroka i samodzielna dystrybucja kinowa w wykonaniu Black Bear wyraźnie zawiodła. 

Film tak zły, że dystrybutor nie chce zdradzić zarobków? Sydney Sweeney ma kryzys

Christy - fabuła, obsada

Film biograficzny opowiada o życiu najlepszej bokserki zawodowej lat 90. - Christy Martin. Fabuła prześledzi jej drogę do sławy, a także zmagania z problemami osobistymi kobiety poza ringiem. 

Główną rolę zagra Sydney Sweeney, która w ramach przygotowania przybrała na masie około 13 kilogramów i zaczęła trenować siłowo. Obok niej w obsadzie znaleźli się Ben Foster (jako James Martin), Merritt Weaver, Katy O’Brien, Ethan Embry, Jess Gabor, Chad L. Coleman oraz Tony Cavalero.

Autorami scenariusza są Mirrah Foulkes i David Michôd - ten drugi odpowiada także za reżyserię projektu. 

Na razie nie mamy jeszcze informacji o dystrybucji filmu Christyw Polsce. 

Źródło: worldofreel

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  Sydney Sweeney 
Christy
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,4

2025
Christy Dramat

Najnowsze

1 Daredevil: Odrodzenie: sezon 2
-

Matthew Lillard opowiedział o 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie! Jak przebiegła współpraca z Vincentem D'Onofrio?

2 FAZA 2: Ant-Man
-

Czy Edgar Wright stworzy film w DCU? Wypowiedź oryginalnego reżysera Ant-Mana

3 Gwiezdne wrota
-
Breaking news

Nowe Gwiezdne Wrota od Amazonu nadchodzą. Za sterami weteran serii

4 Toy Story 5
-

Jakie przesłanie będzie za sobą niosło Toy Story 5? Nowe zdjęcie z animacji

5 Tom Welling - Tajemnice Smallville
-

Tom Welling chciałby wcielić się w Batmana. Od Supermana do Mrocznego Rycerza?

6
-

EA Sport F1 26 nie będzie. Zamiast tego gracze otrzymają coś innego

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e06

Agenci NCIS

s2025e224

Moda na sukces

s04e10

s38e227

Zatoka serc

s42e53

s34e10

Dancing with the Stars

s2025e226

Anderson Cooper 360

s07e06

Oogappels
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Rocznica

21

lis

Film

Rocznica
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Adam Driver
Adam Driver

ur. 1983, kończy 42 lat

Meg Ryan
Meg Ryan

ur. 1961, kończy 64 lat

Allison Janney
Allison Janney

ur. 1959, kończy 66 lat

Sandrine Holt
Sandrine Holt

ur. 1972, kończy 53 lat

Jodie Foster
Jodie Foster

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

4

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV