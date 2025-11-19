Nowy film z Sydney Sweeney z niechlubnym rekordem. Znamy wyniki finansowe Christy

fot. materiały prasowe

Niedawno pisaliśmy, że najnowszy projekt Sydney Sweeney - Christy, okazał się porażką finansową, do czego nie chciał przyznać się nawet dystrybutor - Black Bear. Teraz zostały one ujawnione i raczej nie napawają optymizmem.

Christy - zarobki filmu

W miniony weekend film zarobił 108 tys. dolarów w 817 kinach, co stanowi spadek o 92% w porównaniu z poprzednim, premierowym weekendem. Jest to największy spadek w drugi weekend w historii kinowej dystrybucji - i jeden z najbardziej szokujących w ostatnich latach. Być może film skorzystałby na węższej, wolniejszej dystrybucji lub gdyby został udostępniony w streamingu - szeroka i samodzielna dystrybucja kinowa w wykonaniu Black Bear wyraźnie zawiodła.

Christy - fabuła, obsada

Film biograficzny opowiada o życiu najlepszej bokserki zawodowej lat 90. - Christy Martin. Fabuła prześledzi jej drogę do sławy, a także zmagania z problemami osobistymi kobiety poza ringiem.

Główną rolę zagra Sydney Sweeney, która w ramach przygotowania przybrała na masie około 13 kilogramów i zaczęła trenować siłowo. Obok niej w obsadzie znaleźli się Ben Foster (jako James Martin), Merritt Weaver, Katy O’Brien, Ethan Embry, Jess Gabor, Chad L. Coleman oraz Tony Cavalero.

Autorami scenariusza są Mirrah Foulkes i David Michôd - ten drugi odpowiada także za reżyserię projektu.

Na razie nie mamy jeszcze informacji o dystrybucji filmu Christyw Polsce.