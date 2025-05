Niespodzianka! Zwiastun nowego Johna Wicka - Wick Is Pain. Kultowy film rodził się w bólach

fot. Lionsgate

Obecnie John Wick jest jedną z najpopularniejszych serii filmów akcji, która nadal oczekuje nowych spin-offów, produkcji animowanych, a także nowej części z głównej franczyzy. To też flagowa seria całego studia Lionsgate, która z powrotem wyniosła na świecznik Keanu Reevesa, który jest kojarzony już nie tylko z postacią Neo z Matrixa. Warto jednak pamiętać, że o mały włos, a do powstania pierwszego filmu prawie by nie doszło.

O tych kulisach ma opowiedzieć nowy film z uniwersum, czyli Wick Is Pain. To dokumentalna produkcja zawiera nagrania zza kulis, których nigdy przedtem nie publikowano, a także wywiady z najważniejszymi osobami z serii, czyli Keanu Reevesem, Chadem Stahelskim, Davidem Leitchem czy Basilem Iwanykiem. Zwiastun pokazuje trudy, które po drodze napotkała ekipa produkcyjna. Jedną z takich sytuacji był moment, gdy producent David Leitch musiał w ciągu weekend zdobyć potrzebne produkcji 6.5 mln dolarów. Produkcja ostatecznie przetrwała dzięki interwencji Evy Longorii.

Więcej szczegółów o powstaniu jednego z najbardziej kultowych współczesnych filmów akcji dowiecie się poniżej. Premiera filmu jest zapowiedziana na 9 maja 2025 roku. Ma się on pojawić na VOD.

