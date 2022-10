13. FKA - pokazy filmów bez polskiej dystrybucji, na które warto zwrócić uwagę

materiały prasowe

13. FKA rozpocznie się w Łodzi 13 października i potrwa do 16 października. Przez ten czas widzowie będą mogli nie tylko brać udział w specjalnych warsztatach i spotkaniach z gośćmi ze świata filmu, ale też otrzymają możliwość zobaczenia wielu interesujących ekranowych historii. Gorąco więc zapraszamy do udziału w festiwalu, który został objęty patronatem naEKRANIE.pl.

Tym razem w ogłoszeniu medialnym promuje się pokazy filmów, które nie mają zaplanowanej polskiej dystrybucji kinowej. Tylko w Łodzi widzowie obejrzą Kød&Blod od Jeanette Nordahl, The Story of Film: A New Generation – najnowsze dzieło Marka Cousinsa, Love is love w reżyserii Kim Longinotto czy Jeden rok, jedna noc Isaki Lacuesty. Wciąż dostępne są bilety na pojedyncze pokazy. Na festiwalowiczów czekają także bezpłatne seanse m.in. Anatomii Oli Jankowskiej, Cichej ziemi Agi Woszczyńskiej i Głupców Tomasza Wasilewskiego. Po pełny harmonogram wydarzenia możecie sięgnąć pod tym adresem.

13. FKA