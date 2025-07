To mogła być najmroczniejsza scena w Supermanie. Sam reżyser uznał, że to przesada

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Jednym z ważniejszych wątków w nowym Supermanie jest kwestia wojny pomiędzy Boravią a Jarhanpurem, którą upozorował Lex Luthor, aby mieć w ten sposób pretekst do zamordowania Człowieka ze stali. Choć to mu się nie udaje, to z rąk Luthora umiera postronna, niewinna postać cywila o imieniu Malik Ali, który zostaje zastrzelony, gdy Superman nie jest w stanie mu pomóc i przebywa pod działaniem kryptonitu. Okazuje się, że ta scena mogła być znacznie brutalniejsza.

James Gunn potwierdził, że pierwotny plan na scenę śmierci Malika był jeszcze mroczniejszy. Opowiedział o tym w rozmowie w podcaście Happy Sad Confused:

Tam było coś naprawdę mrocznego. Zobaczyłem film i uznałem: "Nie, to jest już za dużo." Lex strzela facetowi w głowie, co zawsze było pokazane w tym szerokim ujęciu, żeby scena nie była zbyt graficzna. Potem jednak pada on na ziemię, a krew zaczyna dopływać do platformy, na której stoi Lex i jego butów. Luthor to widzi i każe Ghurkosowi [prezydentowi Boravii] się położyć na podłodze, żeby wsiąkła w niego krew. Ghurkos mówi: "Co!? Nie!" Wtedy Lex patrzy na niego i jego odpowiedź była świetna: "Nie?" I wtedy Ghurkos faktycznie się kładzie na ziemi, a Luthor patrzy na Supermana i mówi: "Do zobaczenia jutro".

James Gunn przyznał, że ta scena została dość wcześnie usunięta filmu i nie było jej w Supermanie w trakcie pokazów testowych. To nie oznacza, że nie było tam innych momentów, które nie przypadły do gustu publiczności. O tym pisaliśmy w poniższym tekście:

