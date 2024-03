1670 - będzie 2. sezon serialu! Netflix oficjalnie potwierdza. Kiedy premiera?

Źródło: Robert Pałka/Netflix

1670 to szalenie popularny serial, który pojawił się w serwisie Netflix pod koniec 2023 roku i podbił serca publiczności oraz Internet, który zasypała cała masa cytatów z produkcji czy memów. Serial wyreżyserowany przez duet Macieja Buchwalda i Kordiana Kadzieli okazał się świetną rozrywką, która w inteligentny sposób komentowała rzeczywistość na przykładzie szlacheckiej Polski. Nie obyło się bez porównań względem popularnego Biura. Fani 1670 nie muszą się dłużej zamartwiać tym, czy powstanie kontynuacja ich ulubionego serialu.

Netflix zapowiedział oficjalnie, że 2. sezon 1670 powstanie! Jego premiera jest zaplanowana na 2025 rok.

1670 - najlepsze cytaty z serialu

''Rozmiar nie ma znaczenia. Tak mówią Ci z małymi wsiami''.

1670 - opis fabuły

Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski - najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego: na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku… W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę!