2 dzień 41. Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. Co będzie się działo?

Drugi dzień 41. Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie przed nami. Jednym z ciekawszych punktów w repertuarze imprezy dzisiejszego dnia jest, naszym zdaniem, pokaz filmu Dzień, w którym znalazłem w śmieciach dziewczynę w reżyserii Michała Krzywickiego oraz pokaz Wiarołom od Piotra Złotorowicza. By nic ważnego Wam nie umknęło przygotowaliśmy specjalny rozkład jazdy na środę. Zobaczcie co będzie się dziś działo na festiwalu:

KINO KRYTERIUM

9:00 Konkurs Krótkometrażowych Debiutów Filmowych

▸ Nie ma spokoju fabuła reż. Karol Ulman

▸ Na serio fabuła reż. Ernest Lorek

▸ Sunoncu – The Last One dokument reż. Fariz Ahmedov

▸ Sperm Obsession animacja reż. Klaudia Prabucka, Piotr Michalski

11:15 Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych

▸ Dzień, w którym znalazłem w śmieciach dziewczynę reż. Michał Krzywicki

13:00 Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych

▸ Boylesque reż. Bogna Kowalczyk



16:00 Konkurs Krótkometrażowych Debiutów Filmowych

▸ Lockdown fabuła reż. Jakub Jakubik

▸ Dygot fabuła reż. Joanna Różniak

▸ Granica dokument reż. Michał Kawecki

▸ Za późno animacja reż. Kinga Syrek

18:00 Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych

▸ Wiarołom reż. Piotr Złotorowicz

20:15 Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych

▸ Spacer z Aniołami reż. Tomasz Wysokiński

KINO ALTERNATYWA

9:00 Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych

▸ Ćmy reż. Piotr Stasik

11:00 Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych

▸ Bóg i wojownicy lunaparków reż. Bartłomiej Żmuda



13:00 Konkurs Krótkometrażowych Debiutów Filmowych

▸ Tylko do świtu fabuła reż. Eliza Godlewska, Alan Ruczyński

▸ Synthol fabuła reż. Piotr Trojan

▸ Joanna d’Arc dokument reż. Aleksander Szamałek

▸ Niedziela handlowa animacja reż. Ambroży Dańko

15:30 Zachodniopomorski Fundusz Filmowy POMERANIA przedstawia

▸ Opowiem to całemu światu reż. Krzysztof Kuźnicki

▸ Pieśń Bielika reż. Piotr Biniek



17:30 ▸ Pokaz niespodzianka

CLUB 105

20-lecie Szkoły Wajdy

14:00 Pokaz filmów

16:00 Spotkanie z wykładowcami Szkoły Wajdy: Katarzyną Klimkiewicz i Katarzyną Madaj-Kozłowską



FOYER AMFITEATRU

11:00 Nowe życie zabytków filmowych. Prezentacja FINA

15:00 ABC ZAPA, czyli jak dzielone są Twoje tantiemy?

19:30 Młodzi i Kino: Kuba Mikurda i Lidia Duda

20:30 Scena muzyczna: DJ Kostek