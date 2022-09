2 filmy na 1 plakacie. Graficy stworzyli szalone kombinacje - Avenger Panda, Sex Story z Obcym, Avatar i Zmierzch

Źródło: Bored Panda/DesignCrowd

Są takie produkcje, które zna większość widzów. Podobnie z promującymi je plakatami filmowymi. Duma i uprzedzenie, Titanic, Czarny łabędź, Avatar, Zmierzch i Avengers to tylko niektóre z nich.

Co by jednak powstało z połączenia ze sobą poszczególnych sławnych tytułów? Znamy odpowiedź na to pytanie dzięki stronie Designcrowd, która często organizuje konkursy z używania Photoshopa na swojej platformie, by przetestować kreatywność grafików i projektantów. Tym razem stworzyła grę Mate a Movie, polegająca na połączeniu dwóch różnych filmów w jeden plakat filmowy.

Portal Bored Panda wybrał 30 najlepszych plakatów filmowych. Możecie je zobaczyć w poniższej galerii.

2 filmy na 1 plakacie. Graficy stworzyli szalone kombinacje [GALERIA]

Z gry Mate a Movie powstało wiele naprawdę szalonych kombinacji. Kung Fu Panda weszła w superbohaterski świat Avengersów, Snape z uniwersum Harry'ego Pottera wkroczył na Planetę Małp, zaś Zmierzch połączono z Avatarem. A to dopiero początek.

1. Mumia i Mamma Mia

Dajcie znać w komentarzu, które połączenie spodobało wam się najbardziej. A może obejrzelibyście któryś z tych filmów?