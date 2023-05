20. MDAG - szczegóły festiwalu. Cena, program, filmy

fot. materiały prasowe

Millennium Docs Against Gravity 2023 odbędzie się w dniach 12-21 maja 2023 roku w wielu miastach Polski. Filmy będzie można oglądać w Warszawie, Gdyni, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy, Lublinie i w Łodzi. 26 kwietnia 2023 roku ruszyła sprzedaż biletów! Natomiast dla każdego, kto nie będzie mógł wziąć udział w stacjonarnej wersji będzie opcja oglądania online. Dokładnie to od 23 maja do 4 czerwca online na mdag.pl!

MDAG 2023 - ceny

Bilety można zakupić online na mdag.pl oraz na stronach festiwalowych kin, ale także stacjonarnie w kasach kin. Tegoroczne ceny biletów: 18 zł - na seanse od poniedziałku do piątku rozpoczynające się do godz. 16:55. 22 zł – na seanse rozpoczynające się po godz. 16:55 pon-pt oraz w sobotę i niedzielę. Dostępne są także specjalne bilety ulgowe: 15 zł – bilety dla seniorów za okazaniem dowodu uprawniającego do zniżki oraz 15 zł / osoba – bilety dla grup zorganizowanych ze szkół po zgłoszeniu wcześniejszym pod adresem: [email protected].

MDAG 2023 - program

20. edycja jest zarazem jubileuszowa. Z tej okazji będzie się działo. W programie aż 180 filmów dokumentalnych z całego świata. Takich, które wywołują więcej emocji, zachwytu i zaskoczenia, niż największe hollywoodzkie blockbustery. Przeglądając program trudno wybrać filmy, bo każdy wydaje się nietuzinkowy, ciekawy i wart poświęcenia mu czasu. Na szczęście dyrektor artystyczny festiwalu Karol Piekarczyk wybrał TOP 12 i to trailery tych tytulów możecie zobaczyć poniżej.

Apolonia, Apolonia

Całe to piękno i krew

Czekając na przypływ

Niewinność

Nie znikniemy

Pianoforte

Pieśni wielorybów

Pod niebem Damaszku

Pustelnik z Treig

Siostrzeństwo świętej sauny

W teatrze przemocy

Zła prasa

fot. materiały prasowe

Zwiastuny wszystkich produkcji festiwalowych można zobaczyć na oficjalnym kanale MDAG na Youtube. Pełny program festiwalu dostępny na oficjalnie stronie w zakładce program. Można tam przejrzeć wszystkie opisy, szczegóły i obejrzeć zwiastuny. Festiwal to też spotkania, dyskusje i wydarzenia związane z całą imprezę. W zakładce wydarzenia można sprawdzić wszelkie szczegóły.

Każdy festiwal na konkursy i nie inaczej jest tutaj. W jury Konkursu Głównego zasiadają: Jonas Poher Rasmussen, Mehrdad Oskouei oraz Grażyna Torbicka. Natomiast w jury konkursu filmów polskich są dziennikarka Anna Tatarska, Eric Hynes i Sirkka Möller.