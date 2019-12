20 najlepszych występów aktorskich roku wg Hollywood Reportera. Zgadzacie się listą?

Wielkimi krokami zbliżamy się już do końca tego roku - czas podsumowań nadszedł także w świecie kina. Na dobre rozkręcił się sezon nagród, 13 stycznia ogłoszone zostaną zaś nominacje do przyszłorocznych Oscarów. W sieci panuje zgodna opinia, że jeśli chodzi o występy aktorskie, było to prawdopodobnie najlepsze 12 miesięcy na przestrzeni ostatnich lat. Dość powiedzieć, że na ekranie mogliśmy obserwować takie popisy jak Joaquina Phoenixa w Jokerze, Adama Drivera w Historii małżeńskiej, Brada Pitta w Pewnego razu... w Hollywood czy członków obsady produkcji Irlandczyk.

Teraz portal Hollywood Reporter zapytał swoich krytyków o najlepsze tegoroczne występy aktorskie. Trzeba przyznać, że powstała w wyniku tego lista bardzo dobrze oddaje, z jak dobrym na tym polu rokiem mieliśmy do czynienia. Co więcej, głosujący wskazywali nie tylko na najgłośniejsze filmy, ale również na te mniej znane - to dlatego na liście zaraz obok Jennifer Lopez odnajdziecie choćby genialne w swoich rolach w Portrecie kobiety w ogniu, Adèle Haenel i Noémie Merlant. Hollywood Reporter w niektórych przypadkach postanowił połączyć aktorskie tandemy z konkretnych produkcji. Tak prezentuje się całe zestawienie w kolejności alfabetycznej - dajcie nam w komentarzach znać, czy zgadzacie się z poniższymi wyborami (warto dodać, że portal na wstępie przyznał, iż ten rok był tak owocny w kwestii aktorskiej, iż nie sposób umieścić tu wszystkich znaczących występów):

Awkwafina - Kłamstewko