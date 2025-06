To nie zombie będą złem wcielonym trylogii 28 lat później? Nowa teoria sugeruje mroczny zwrot akcji

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Żywe trupy z serii 28 lat później na przestrzeni poprzednich filmów przejawiały już zachowania wyjątkowe względem tego, jak te potwory postrzega się w popkulturze od zarania dziejów. Przejawiały pewien stopień inteligencji oraz zorganizowania, co nowy film tylko bardziej podkreślił. Istotnym wątkiem w nim było spotkanie przez bohaterów zarażonej kobiety, która była w ciąży, lecz której dziecku udało się uniknąć zarażenia wirusem tuż po urodzeniu. Niewykluczone, że w przyszłości zobaczymy hybrydę człowieka, która jest pozbawiona agresji typowej dla zombie, ale posiada znacznie lepsze zdolności fizyczne od przeciętnego człowieka. Nowa teoria wskazuje, że nieumarli w tej serii mogą z czasem być bardziej ludzcy od ludzi.

Samo to, że Alfa był w stanie zapłodnić inną zarażoną kobietę pokazuje, że nieumarli są zdolni do rozmnażania. Z kolei w centrum teorii stoi zapytanie - co jeśli te istoty próbują się zorganizować w większą społeczność? Bardzo możliwe, że celem Samsona jest stworzenie plemienia żywych trupów, które wykazuje przejawy ucywilizowania, którego przedtem nie można się było spodziewać po tych istotach. Zdaniem niektórych widzów może to być ciekawym zwrotem akcji, w którym nieumarli starają się po prostu przetrwać w tym świecie, a z kolei to ludzie pokroju tajemniczego kultu Jimmy'ego (Jack O'Connell) czy mieszkańców Lindisfarne staną się żądnymi krwi dzikusami, którzy nie pozwolą na odbudowanie cywilizacji innej niż ta, którą pamiętali.

Byłoby to z pewnością nowe podejście do tematyki zombie i przełamanie kolejnych schematów znanych temu gatunkowi, co Danny Boyle i Alex Garland robili już w przeszłości w tej serii. Czy podoba Wam się ta teoria?

