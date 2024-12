3. sezon Squid Game to nie koniec uniwersum. Twórca zapowiada

fot. YouTube.com/Netflix Polska

Reklama

Hwang Dong-hyuk w rozmowie z The Wrap potwierdził, że Netflix zapłacił mu więcej za kolejne dwa sezony Squid Game. Twórca wyraził zadowolenie z tego faktu. Przypomnijmy, że kilka lat temu opowiadał, iż na gigantycznym sukcesie serialu praktycznie nic nie zarobił. Otrzymał jedynie niewielkie wynagrodzenie ustalone przed rozpoczęciem prac w kontrakcie. Przy kolejnych sezonach znalazł się jednak w lepszej pozycji negocjacyjnej, co pozwoliło mu oczekiwać większego wynagrodzenia. W wywiadzie zdradził także coś, co ucieszy fanów: trzeci sezon Squid Game to nie koniec tego uniwersum.

Squid Game – co po 3. sezonie?

Twórca jednocześnie nakręcił drugi i trzeci sezon serialu. Choć historia opowiadana w Squid Game zakończy się na tych sezonach, uniwersum będzie rozwijane dalej. Hwang Dong-hyuk powiedział o dalszych planach:

- Wiem, że Netflix ma plan. Nie zamierzają ot tak wyrzucić pomysłu do kosza.

Warto zwrócić uwagę, że powstaje anglojęzyczny spin-off autorstwa Davida Finchera. Wbrew niektórym pogłoskom nie jest to remake, a nowy serial osadzony w uniwersum Squid Game. Twórca ma nadzieję na współpracę z Fincherem w roli konsultanta:

- Może przy jednym z nadchodzących projektów zaproszą mnie jako konsultanta lub współtwórcę. Kto wie? Ale trzeci sezon na pewno nie jest końcem uniwersum Squid Game.

Na razie Netflix nie ujawnia szczegółowych planów dotyczących przyszłości tego uniwersum. Hwang Dong-hyuk wcześniej zapowiedział, że premiera trzeciego sezonu powinna odbyć się latem lub jesienią 2025 roku.

Sprawdź także: Zielona Granica pokonuje Diunę 2! Najlepsze filmy 2024 wg krytyków – kontrowersje w rankingu!