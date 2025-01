Podbił serca widzek w młodzieżowym hicie Netflixa. Teraz chce wrócić do romansów

Fot. Netflix

Noah Centineo stwierdził, że chce wrócić do gatunku, który zapewnił mu rozpoznawalność, czyli do romansu. Gwiazdor podbił serca widzów w hicie Do wszystkich chłopców, których kochałam jako Peter Kavinsky. Dzięki cameo w serialu XO, Kitty mógł wrócić do tej roli i najwyraźniej bardzo mu się to spodobało.

W pewnym momencie chciałbym wrócić do romansu - powiedział aktor PEOPLE. - Nie wiem, czy byłoby to YA, ale chcę wrócić.

Peter Kavinsky odwiedził Seul, by zagrać w turnieju lacrosse. Tak naprawdę jednak szczęśliwie się złożyło, że Noah Centineo był już w Korei Południowej, ponieważ właśnie tam odbywały się zdjęcia do 2. sezonu Zwerbowanego. Zdaniem aktora właśnie ten szczęśliwy zbieg okoliczności ostatecznie doprowadził do tego, że cameo doszło do skutku. Gdy Matt Kaplan zadzwonił do niego z propozycją, odpowiedział, że "absolutnie" jest zainteresowany.

Do wszystkich chłopców, których kochałam Kocham Annę - powiedział Centineo na temat odtwórczyni Kitty. - Wspieram ją ze wszystkim, co robi. Jest naprawdę pracowitą aktorką i jest szalenie profesjonalna. Zawsze żartowałem, że była najbardziej pracowitą i najlepiej przygotowaną osobą na planie wszystkich trzech części. Zasługuje na wszystko, co najlepsze.

