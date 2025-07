Nowy Nagi instynkt nie będzie poprawny politycznie. Są też szczegóły roli Sharon Stone

materiały prasowe

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że należąca do Amazon MGM Studios firma United Artists za rekordowe w tym roku 2 mln USD (kolejne 2 mln w przypadku realizacji projektu) kupiła scenariusz nowego Nagiego instynktu - reboot przygotowuje autor historii do słynnego thrillera z 1992 roku, Joe Eszterhas. Część osób znajdujących się blisko projektu przekonywała, że nadchodzący film uderzy w kulturę woke. Scenarzysta postanowił odnieść się do tej kwestii, wyjawiając również inne szczegóły szykowanej przez siebie opowieści:

Nie mogę teraz zbyt wiele powiedzieć o fabule, ponieważ w dużej mierze nie jest jeszcze ukształtowana. Akcja zaczyna się w 2025 roku. Postać Catherine Trammel będzie obecna i mam nadzieję, że Sharon Stone zgodzi się zagrać w filmie, ponieważ uważam, że była genialna za pierwszym razem. W mojej wersji nie jest główną gwiazdą filmu, ale jest jego główną współbohaterką. W samej opowieści chodzi o seryjnych morderców. Chodzi o naśladowców. Jest w tym demoniczny element, który – moim zdaniem – będzie naprawdę upiorny.

Dopytywany o to, czy zamierza faktycznie rozliczyć się z kulturę woke w nowym Nagim instynkcie, Eszterhas odparł:

Jeśli chodzi o kulturę woke, myślę, że jest część społeczeństwa, która ma jej już dość. Ale jest też ogromna część, która nadal ją popiera. Nie wierzę w woke ani w bycie politycznie poprawnym, ponieważ uważam, że to nie jest prawda – a ja lubię, gdy mówi się prawdę.

Kiedy natomiast powinniśmy spodziewać się gotowego już scenariusza? Jego autor odpowiada w ten sposób: