Plakaty z Peacemakera. W 2. sezonie pojawią się zaskakujące postacie!

fot. HBO Max

Reklama

Już 24 lipca startuje San Diego Comic Con, podczas którego odbędzie się wiele paneli dyskusyjnych z gwiazdami i twórcami najpopularniejszych seriali i filmów. W sobotę będzie mieć swój panel Peacemaker, podczas którego fani liczą na to, że dowiedzą się nowych informacji o 2. sezonie oraz zobaczą kolejne materiały promocyjne.

Czytaj więcej: Powraca kwestia kanoniczności Peacemakera. James Gunn znów wyjaśnia

Plakaty Peacemakera na ulicach San Diego

W sieci jeszcze nie udostępniono oficjalnych plakatów z nowego Peacemakera, ale dostrzeżono je na ulicach San Diego. Znajdują się na nich: John Cena jako Christopher Smith/Peacemaker, Danielle Brooks jako Leota Adebayo, Freddie Stroma jako Adrian Chase/Vigilante, Jennifer Holland jako Emilia Harcourt, Steve Agee jako John Economos oraz Eagly. Zobaczcie jak prezentują się plakaty na poniższym wideo.

ROZWIŃ ▼

Impy w Peacemakerze?

W ostatnim czasie James Gunn stara się wyjaśniać, jak Peacemaker połączy DCEU z DCU, bez zdradzania fabuły. Reżyser wcześniej sugerował, że widzowie powinni się spodziewać ważnego cameo, a teraz w wywiadzie dla Den of Geek ujawnił, że w serialu pojawią się również międzywymiarowe impy.

Chciałbym znaleźć sposób na stworzenie Bat-Mite'a, a przynajmniej Peace-Mite'a, ponieważ jestem pewien, że gdzieś w Dziewiątym Wymiarze jest imp, który czci Peacemakera. Właściwie to zobaczymy kilka impów w drugim sezonie Peacemakera.

fot. DC Comics

Wspomniane impy (chochliki) to niepozornie wyglądające istoty, które należą do jednych z najpotężniejszych w całym uniwersum DC. W katalogu ich mocy znajduje się choćby zdolność dowolnego manipulowania rzeczywistością i powoływania do życia tworów własnej wyobraźni. Wspomniany Bat-Mite, oprócz wymienionych powyżej umiejętności, potrafi też się teleportować, być niewidzialnym i latać. Pochodzi z Piątego Wymiaru i jest fanem Batmana.

Peacemaker - zdjęcia z 2. sezonu

Peacemaker: sezon 2 Zobacz więcej Reklama

Peacemaker - fabuła 2. sezonu

Nowy sezon skupia się na Christopherze Smithie, znanym jako Peacemaker, superbohaterze mścicielu, który stara się pogodzić swoją przeszłość z nowym poczuciem celu. Jednocześnie nadal gnębi złoczyńców w swoim błędnym dążeniu do pokoju za wszelką cenę.

Peacemaker - premiera 2. sezonu 21 sierpnia na HBO Max.