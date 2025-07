Adam Sandler o trzeciej części Dużych dzieci. Czy kontynuacja powstaje?

fot. materiały prasowe

Fani Adama Sandlera od lat mają nadzieję na Grown Ups 3, a aktor i komik w końcu udzielił aktualizacji na temat niepotwierdzonego projektu. Choć Sandler występował w wielu popularnych komediach, to Duże dzieci i Jeszcze większe dzieci należą do jego największych hitów, co sprawia, że brak trzeciej części jest sporym zaskoczeniem. Aktor wypowiedział się na temat potencjalnej trzeciej części:

To byłoby fajne, naprawdę fajne. Zawsze myślimy o jakichś rzeczach i próbujemy zebrać wszystkich razem. Słyszałem pogłoski.

Zapytany, czy jest gotów na Grown Ups 3, Sandler odparł:

Kiedy to się stanie, muszę ci dać znać. Po prostu nie mam pojęcia, co do cholery robimy teraz, ale próbujemy coś ogarnąć.

Nawet jeśli film nie jest obecnie w fazie produkcji, wypowiedzi Sandlera przynajmniej potwierdzają, że zdaje on sobie sprawę z ogromnego zainteresowania fanów kontynuacją. Nie oznacza to oczywiście żadnych konkretnych zapowiedzi.

O czym jest seria Duże dzieci?

Seria Duże dzieci to amerykańskie komedie, których twórcą jest Dennis Dugan, a główną gwiazdą i producentem Adam Sandler. Filmy skupiają się na grupie przyjaciół z dzieciństwa, którzy spotykają się po latach, aby odnowić więzi, wspólnie spędzić czas z rodzinami i w zabawny sposób skonfrontować się z dorosłym życiem. Seria słynie z lekkiego humoru, gagów sytuacyjnych i chemii między obsadą.