Fantastyczna 4 - scena po napisach potwierdzona. Wyciekło zdjęcie oczekiwanego mocarza

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki ma już emisję we Francji, Indonezji, we Włoszech i w Holandii. Dzięki temu potwierdzono wcześniejsze plotki o scenie po napisach, która bezpośrednio łączy film z nadchodzącym Avengers: Doomsday. To ostatnie ostrzeżenie przed SPOILERAMI!

Fantastyczna 4 – scena po napisach

Reżyser filmu, Matt Shakman, zapowiadał, że scena po napisach będzie wprowadzeniem do Avengers: Doomsday i została nakręcona na planie tego widowiska przez braci Russo. Plotki się potwierdziły: Doktor Doom (Robert Downey Jr.) pojawia się w domu Fantastycznej Czwórki i wyraża zainteresowanie ich dzieckiem – Franklinem Richardsem.

Wszystko wskazuje na to, że będzie chciał go porwać i wykorzystać do własnych celów. Franklin, znany z komiksów Marvela, jest jedną z najpotężniejszych postaci – i wygląda na to, że jego moce mogą być przeniesione również do filmowego uniwersum.

Przypomnijmy, że według wcześniejszych materiałów promocyjnych Fantastycznej 4, także przepotężny Galactus wyraził zainteresowanie Franklinem. To sugeruje, że dziecko może odegrać kluczową rolę w nadchodzących wydarzeniach i zaważyć na losach multiwersum.

Na Reddicie pojawiło się już zdjęcie z tej sceny po napisach – widać na nim Doktora Dooma mówiącego do młodego Franklina. Twarz Roberta Downeya Jr. nie jest jednak pokazana.

Fantastyczna 4 zawiera dwie sceny po napisach. Druga ma charakter humorystyczny i nie ma większego znaczenia fabularnego.