365 dni - Złota Malina trafi do Polski? Mamy komentarz producentów!

Źródło: Materiały prasowe

Złote Maliny 2021 zostały rozdane 24 kwietnia 2021 roku. Wówczas zdarzyła się historyczna chwila - polski film 365 dni został "nagrodzony" w kategorii najgorszy scenariusz. Było to jedyne wyróżnienie rodzimej produkcji na sześć zdobytych nominacji.

Co na to producenci 365 dni? Wbrew pozorom nikt tego nie traktuje jako porażkę. Ewa Lewandowska i Tomasz Mandes podchodzą do tego z dużym dystansem. Udało nam się uzyskać komentarz w tej sprawie od duetu producentów, który brzmi następująco:

Jako producenci bardzo cieszymy się z ogromnego sukcesu jakim na świecie okazał się nasz film.

Nominacje do Złotych Malin tylko potwierdzają frekwencyjny aspekt tego sukcesu. Świadczą bowiem o tym, że film z Polski traktowany jest przez Hollywood jak rodzimy blockbuster. A to wyjątkowe i nie sądzimy by szybko mogło się powtórzyć (chyba, że w przypadku kontynuacji naszego filmu) :) Nagrodę przyjmujemy z uśmiechem, a gdy trafi już w nasze ręce z pewnością ją zaprezentujemy.

Oznacza to, że prędzej czy później popularna antynagroda trafi do Polski. Gdy twórcy pochwalą się tym faktem, nie omieszkamy Was o tym poinformować.

Nominacje do Złotych Malin i zarazem międzynarodowy rozgłos przyniosła filmowi premiera w Netflixie. Według danych 365 dni był jednym z najpopularniejszych filmów w platformie w 2020 roku w skali globalnej. Szczególnie głośno było w USA.

Przypomnijmy, że trwają prace nad kontynuacją, która oparta jest na kolejnym tonie książki Blanki Lipińskiej,