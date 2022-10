47 Roninów 2 - teaser duchowej kontynuacji. Efektowne walki na miecze

fot. materiały prasowe

47 Ronin 2 to zaledwie duchowa kontynuacja filmu 47 Roninów, który był gigantyczną i spektakularną klapą. Z niewiadomych jednak przyczyn twórcy tej produkcji otwarcie wiążą ją z tym nieudanym projektem. Fabularnie jednak nie ma to żadnego związku. Oficjalny tytuł sequela to Blade of the 47 Ronin i dzięki Aimee Garcii (współscenarzystka) możemy zobaczyć krótki teaser pełny walk na katany.

Blade of the 47 Ronin - teaser

Za kamerą stoi aktor i kaskader Ron Yuan, który odpowiada też za choreografię walk. W obsadzie są Anna Akana, Mark Dacascos, Teresa Ting, Mike Moh, Dustin Nguyen, Yoshi Sudarso i Chris Pang.

Blade of the 47 Ronin - o czym jest film?

Historia rozgrywa się 300 lat po wydarzeniach z pierwszej części i osadzona jest we współczesnym Budapeszcie. Tam też dochodzi do spotkania pięciu klanów samurajów. Obok przywódców klanów pojawią się trzy Onna Bugeisha, czyli wojowniczki, których obecność jest negowana, a to one mają połączyć dwie części mitycznego miecza. Tajemniczy złoczyńca chce jednak dostać go w swoje ręce, by posiąść jego moc.

Blade of the 47 Ronin - premiera światowa 25 października. Według oficjalnej strony wówczas ma trafić on do Netflixa.