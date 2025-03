5 grudniów: najlepsza powieść kryminalna roku 2022 wkrótce w Polsce

Rebis

Reklama

Powieść 5 grudniów rozpoczyna się od brutalnego morderstwa na Hawajach w 1941 roku. Poszlaki będą prowadziły bohatera - początkującego bohatera - przez opętane wojną tereny Azji, a śledztwo rozciągnie się na kilka lat.

Powieść 5 grudniów została doceniona przez krytyków i czytelników. Jest to zdobywczyni Edgar Award za najlepszą powieść kryminalną roku 2022. Była także nominowana do nagród Barry Award i Hammett Prize za najlepszy kryminał roku, a także została uznana przez czasopismo Image za jeden ze 100 najlepszych kryminałów wszechczasów.

Książka Jamesa Kestrela ukaże się już 8 kwietnia nakładem Domu Wydawniczego Rebis.

5 grudniów - opis i okładka książki

Źródło: Rebis

Grudzień 1941 roku. Stany Zjednoczone są na krawędzi wojny, a w Honolulu na Hawajach detektyw Joe McGrady ma rozwiązać sprawę brutalnego zabójstwa, która odmieni jego życie. Tropem sprawcy podąża przez Pacyfik do Hongkongu, nie mając pojęcia, że japońska flota zmierza już w stronę Pearl Harbor. Wichry wojny rzucą go aż do Tokio, gdzie w domu wroga znajdzie coś, czego się nie spodziewał…

5 grudniów to niezwykła historia o przetrwaniu wbrew przeciwnościom, o miłości, nieustępliwym śledztwie oraz cenie, jaką płacą ludzie dotknięci wojną. Mistrzowska powieść w klimatach noir, łamiąca serce niczym Światło, którego nie widać, niezapomniana jak kultowa Casablanca i ekscytująca jak najlepsze wojenne thrillery, z porywającym i zaskakującym finałem, który na zawsze zostaje w pamięci czytelnika.