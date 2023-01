8 mila - będzie serial. 50 Cent planuje projekt

fot. materiały prasowe

8 Mila to popularny film, w którym swoje aktorskie umiejętności zaprezentował Eminem. Była to semi-autobiograficzna historia oparta w jakimś stopniu na jego życiu. Sam Eminem zdobył też Oscara za piosenkę skomponowaną na potrzeby produkcji. Okazuje się, że 8 mila może doczekać się serialu.

8 mila jako serial

50 Cent jest obecnie bardzo aktywnym producentem filmowym. W nowym wywiadzie zdradził, że pracuje nad tym, by zrobić serial oparty na 8 mili. Potwierdził też, że razem z nim przy projekcie pracuje sam Eminem. Rapera nie musiał przekonywać, dodając, że chce, aby to było jego dziedzictwo. Tłumaczy, że serial ma być współczesną reinterpretacją filmu, w której pogłębione zostanie wszystko pod kątem detali. Będzie to znacznie rozbudowane, nie po prostu odtworzone. Za porównanie użył serialu Bel-Air oparty na kultowym Bajer z Bel-Air.

Prace są na ten moment na wczesnym etapie, więc na razie nie wiadomo, kiedy może powstać i gdzie może być wyświetlany.