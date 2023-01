Najlepsze seriale 2022 według krytyków. Ród smoka nisko, a She-Hulk wyprzedza Wasze ulubione hity

HBO/Netflix/Disney+

Przed Wami ogromna lista najlepiej ocenianych seriali 2022 roku. Jest ich aż 145, ale zdecydowanie warto przejrzeć całość. W wielu miejscach czekają niespodzianki, a nawet szokujące zaskoczenia. W poniższym rankingu Rotten Tomatoes z pewnością znajdziecie kilka Waszych ulubionych produkcji na pozycjach, mogących wprawić Was w konsternację. Z drugiej strony seriale, które przez fanów są powszechnie oceniane dość nisko, tutaj wiodą prym. Sami z resztą zobaczcie. Przed Wami pierwsza część zestawienia.

Najlepsze seriale 2022. Miejsca 145 - 100

W dolnej części rankingu mamy między innymi nowy sezon After Life, Pozłacany wiek, Klub Północny czy doskonały finał serialu Ozark. Jest tu wiele bardzo dobrych produkcji, które naszym zdaniem powinny znaleźć się nieco wyżej. Z drugiej strony, stosunkowo wysoką pozycję zajmuje jedno z największych rozczarowań roku, czyli serial Willow. Jest on wyżej min. od świetnego Lakers: Dynastia zwycięzców. To dopiero początek niespodzianek. Spójrzcie co dzieje się dalej.

Najlepsze seriale 2022. Miejsca 99- 40

99. Sandman (sezon 1). Tomatometer 87%

The Sandman dopiero na dziewięćdziesiątym dziewiątym miejscu? Biały lotos nie wpadł do pierwszej dwudziestki? Co tak wysoko robi Mecenas She-Hulk? Czemu Gwiezdne Wojny: Andor i Gra o tron: Ród smoka zajmują tak niskie miejsca? Takich pytań moglibyśmy postawić tutaj więcej. Spójrzmy jednak na kolejną część zestawienia.

Najlepsze seriale 2022. Miejsca 39-11

39. Stary człowiek (sezon 1). Tomatometer 97%

Rozdzielenie to według wielu widzów najlepszy serial roku. W podsumowaniu opinii krytyków znalazł się jednak stosunkowo daleko. W tym miejscu jesteśmy już w serialowej ekstraklasie i trudno nie mówić o którejś z tych produkcji inaczej niż w superlatywach. Niemniej i tu znajdzie się kilka zaskoczeń. Czy Ms. Marvel na pewno zasługuje na tak wysoką pozycję? Serial Marvela znajduje się wyżej od doskonałego sezonu The Boys, co może budzić wątpliwość. Poniżej znajdziecie finałową dziesiątkę najlepszych seriali 2022 roku. Dla wielu z Was nie będą to oczywiste typy, choć część tych produkcji na pewno dobrze znacie. Dajcie znać jak oceniacie serial numer jeden!

Najlepsze seriale 2022. TOP 10

10. Dark winds (sezon 1). Tomatometer 100%