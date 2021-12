8 rzeczy, których nie wiecie o facetach - zwiastun i plakat. Kolejna odsłona polskiej komedii

fot. Marta Gostkiewicz

8 rzeczy, których nie wiecie o facetach to kontynuacja polskiej komediowej produkcji z 2016 roku. Tym razem mamy do czynienia z bohaterami, którzy są starsi o pięć lat, co niekoniecznie oznacza, że stali się też dojrzalsi. Film pokaże, czy rzeczywiście po finale poprzedniej części wszyscy żyli długo i szczęśliwie, a także z jakimi nowymi problemami muszą zmierzyć się przyjaciele. Wśród licznych kłopotów mierzą się między innymi ze złamanym sercem, giełdowym szaleństwem i kryzysem twórczym. A na dodatek dołączy do nich zupełnie nowa bohaterka – tajemnicza Pestka.

Jak zapowiada Mikołaj Roznerski:

Tytuł filmu nie jest tytułem wprost, ponieważ nie jest to opowieść tylko o facetach, ale również o ich kobietach. Ogólnie o pozycji współczesnego mężczyzny w dzisiejszym świecie. O tym, jakie kobiety nas otaczają, że są silne, wskazują drogę. Ale my – faceci – tacy jesteśmy, że jak już się nam raz pokaże, to idziemy, jak lokomotywa, po prostu potrzebujemy takiej zaczepki.

W filmie ponownie zobaczymy takich aktorów jak: Alicja Bachleda Curuś, Mikołaj Roznerski, Zbigniew Zamachowski, Maciej Zakościelny, Piotr Głowacki oraz Leszek Lichota. Do obsady dołączyły za to Karolina Bruchnicka, Katarzyna Skrzynecka oraz Joanna Jarmołowicz. Produkcję wyreżyserował Sylwester Jakimow.

8 rzeczy, których nie wiecie o facetach - premiera 28 stycznia 2021 roku.