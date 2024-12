Serial A gdyby...? ważny dla Avengers: Secret Wars. TE postacie nie mogły pojawić się w 3. sezonie

Fot. Marvel

Bryan Andrews to reżyser trzeciego sezonu serialu MCU pod tytułem A gdyby...?. W ramach wywiadu promocyjnego z Agents of Fandom zapytano go, czy Marvel Studios zabroniło im wykorzystać jakieś postacie.

Ghost Rider w MCU?

Reżyser przyznaje otwarcie: zabroniono im wykorzystać Ghost Ridera, Beta Ray Billa oraz Iron Fista (aczkolwiek nawiązanie do tej postaci się pojawia). Tłumaczy, że Marvel Studios dba o to, by wydarzenia z serialu nie pokrzyżowały ich filmowych planów. Dlatego uważa się, że potwierdzenie blokady tych trzech postaci to sugestia, iż niedługo mogą zadebiutować w aktorskim MCU. Sam filmowiec tego nie potwierdził, odnosząc się jedynie do odpowiedzi na zadane pytanie.

- Chciałem wykorzystać Beta Ray Billa. Myślałem też o tym, byśmy coś zrobili z Ghost Riderem. A oni na te pomysły reagowali tak, że "niekoniecznie możecie". Myśleliśmy też o tym, by Iron Fist i Shang-Chi dostali odcinek w pełni skupiony na Kung-Fu.

A gdyby...? - nasza recenzja trzeciego sezonu

A gdyby...? ważne dla MCU

Brad Winderbaum, producent z ramienia Marvela, dostał pytanie o to, jak A gdyby...? pasuje do większych planów MCU związanych z Sagą Multiwersum. Jego odpowiedź jest jednoznaczna: serial odgrywa rolę w tej historii i jest z nią związany.

- Nie mogę zbyt szczegółowo odpowiedzieć na to pytanie, ale mogę powiedzieć tyle: serial ma swoje miejsce w sadze, gdy wchodzimy w jej trzeci akt. Trzeci sezon A gdyby...? na wiele sposobów przygotowuje grunt pod dalsze wydarzenia.

Trzeci sezon jest obecnie emitowany codziennie na Disney+.