Accused - zwiastun serialu. Thriller prawniczy od twórców 24 godzin i Doktora House'a

fot. materiały prasowe

Accused to nowy serial oparty na brytyjskich formacie. Jest to antologia, czyli w tym przypadku każdy odcinek to odrębna zamknięta i nie powiązana ze sobą historia. Za sterami stoją Howard Gordon i Alex Gansa, znani z hitu 24 godziny oraz David Shore, doskonale znany jako twórca Dr. House'a.

Accused - zwiastun

W obsadzie są Rachel Bilson, Whitney Cummings, Abigail Breslin, Michael Chiklis, Margo Martindale, Molly Parker, Rhea Perlman, Malcolm-Jamal Warner, Wendell Pierce, Jack Davenport i inni.

Każdy odcinek rozpoczyna się od wydarzeń na sali sądowej i skupia się na osobie oskarżonej, która nie wie, co zrobiła i co się stało, że jest w tym miejscu. Każda historia jest opowiadana z punktu widzenia tej właśnie osoby. Dowiemy się, jak taka zwykła osoba trafiła na taką niezwykłą sytuację i jak każda decyzja może mieć konsekwencje.

Accused - premiera światowa w styczniu 2023 roku w amerykańskiej telewizji FOX.