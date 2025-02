Joaquin Phoenix zostawił go na lodzie, teraz robi serial dla HBO z Kate Winslet. O czym jest Trust?

fot. HBO

W 2024 roku świat obiegła wieść o tym, że Joaquin Phoenix postanowił w ostatnim momencie odejść z produkcji reżyserowanej przez Todda Haynesa. Problem w tym, że wszystko było już zaplanowane, a cała rola pomyślana o tym aktorze. Jego odejście sprawiło, że do realizacji produkcji w ogóle nie doszło. Hollywood było oburzone tym faktem. W sieci spekulowano, że taka decyzja aktora mogła być podyktowana koniecznością odegrania odważnej sceny seksu z innym mężczyzną. Inne źródła twierdziły, że początkowo to sam Phoenix naciskał na taki przebieg wydarzeń.

Joaquin Phoenix zostawił go na lodzie, teraz robi serial dla HBO z Kate Winslet

To już przeszłość. Todd Haynes w rozmowie z The Hollywood Reporter poinformował o swoich kolejnych planach. Należy do nich serial HBO, z którym twórca współpracował już wcześniej przy okazji Mildred Pierce. Podobnie jak w tamtym miniserialu, w jego nowej produkcji udział również weźmie Kate Winslet. Historia bazuje na książce Hernana Diaza o tym samym tytule, czyli Trust.

Z wielkim zapałem ruszamy dalej i przechodzimy do adaptacji Trust Hernana Diaza. To jest to na czym się teraz skupiam z Kate Winslet i HBO. To naprawdę niesamowita rzecz.

Jon Raymond jest współscenarzystą projektu razem z Haynesem.

