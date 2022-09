Adam Sandler - czy bolą go opinie krytyków? Aktor odpowiedział i wspomniał słowa swojego ojca

fot. Netflix

Adam Sandler wypowiedział się na temat krytyki pod swoim adresem. Artysta jest znany przede wszystkim ze swoich ról komediowych, za które często zdobywa negatywne recenzje. W ostatnim czasie zagrał między innymi w filmie Hustle, ale do jego najbardziej znanych występów należą Wykiwać klawisza, Żona na niby, Duże dzieci czy Nie zadzieraj z fryzjerem.

Portal AARP stwierdził, że choć fani go uwielbiają, to krytycy potrafią być surowi. Po czym zadał pytanie, czy ich uwagi są bolesne.

Adam Sandler przyznał, że zdarza się i odpowiedział:

Czasem tak. Głównie dlatego, że zapraszam wszystkich tych niesamowitych ludzi, na których mi zależy, by tworzyli ze mną filmy. I chciałbym, by nie musieli czytać g***a na temat tego, co zrobiliśmy. Ale nie jestem tym zbyt wstrząśnięty. Zawsze pamiętam, co powiedział mi mój ojciec. Był twardym draniem, który miał swoje wzloty i upadki w życiu, na przykład nie mając pracy przez rok czy dwa, nic nam o tym nie mówiąc. Pamiętam jak raz, gdy coś mi nie wyszło, nieudane przesłuchanie czy coś w tym stylu, byłem zły i zażenowany. Powiedział mi wtedy, że "Adam, nie możesz być zawsze szczęśliwy. Ludzie nie zawsze będą cię lubić i zaliczysz porażki". Odpowiedziałem, że chcę być po prostu szczęśliwy, bez tego całego innego g***a. Na co stwierdził: "Nie będziesz wiedział, że jesteś szczęśliwy, jeśli nie doświadczysz tych innych emocji".

