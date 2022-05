Rzut życia - pełny zwiastun sportowego filmu Netflixa. Adam Sandler jako koszykarski łowca talentów

fot. Netflix

Rzut życia to dramat sportowy, którego akcja dzieje się w świecie zawodowej koszykówki spod znaku NBA. Netflix zaprezentował pełny zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Bohaterem produkcji jest koszykarski łowca talentów, który pracuje dla drużyny NBA Philadelphia 76ers. Mężczyzna odkrywa utalentowanego gracza z Europy i postanawia zabrać go do Stanów bez zgody zespołu. Choć piętrzą się przed nimi przeszkody, obaj robią wszystko, by jednym genialnym rzutem udowodnić, że zasługują na miejsce w NBA.

Rzut życia - zwiastun

W obsadzie produkcji znajdują się Adam Sandler, Queen Latifah, Ben Foster, Robert Duvall oraz debiutujący na ekranie zawodowy koszykarz Juancho Hernangomez. Reżyserem produkcji jest Jeremiah Zagar, który nakręcił film na podstawie scenariusza autorstwa Taylora Materne i Willa Fettersa.

Rzut życia - premiera filmu na platformie Netflix 8 czerwca.