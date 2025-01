Adam Scott nie jest pewny, czy powróci w filmach komiksowych! To wina krytyki Madame Web?

fot. Apple TV+

Gwiazda serialu Apple TV Rozdzielenie, Adam Scott zagrał wcześniej w filmie Madame Web. W uniwersum Spider-Mana aktor wcielił się w Bena Parkera – ratownika medycznego i wujka Petera Parkera. Aktor nie jest jednak pewien swojej przeszłości w filmach na podstawie komiksów po zmiażdżeniu produkcji Sony przez krytyków.

Adam Scott – wypowiedź o filmach komiksowych

Nie wiem. Nigdy nie mówię "nigdy". Nie jestem pewien. Myślę, że to gatunek, w którym uczestniczę jako widz. Lubię oglądać te filmy, oglądam je wszystkie.

Podczas promowania Madame Web, Scott określił się jako "komiksowy nerd", który w okresie dorastania kupował komiksy w sklepie Atlantis Fantasyworld w Kalifornii.

Byłem bardzo wkręcony w komiksy jako dzieciak. Dorastałem w Santa Cruz w Kalifornii, gdzie nagrywali Lost Boys. Prawie codziennie chodziłem do sklepu z komiksami, gdzie kupowałem najnowsze publikacje. Mój sąsiad, Joe Ferrara, go prowadził, więc chodziłem tam codziennie, a on miał najnowsze komiksy, które mnie interesowały.