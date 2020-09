Fani After mogą się cieszyć. 2 kolejne części w drodze

fot. materiały prasowe

Dla fanów After, filmu opartego na bestsellerowej powieści Anny Todd, mamy dobrą wiadomość. Film, którego sequel After 2 wchodzi we wrześniu 2020 na polskie ekrany, doczeka się jeszcze dwóch kontynuacji. Trzecia i czarta część miłosnych zawirowań Tessy i Hardina również zostanie oparta na książkach amerykańskiej pisarki.

Dwa nadchodzące filmy z serii zostały już skierowane do produkcji, a reżyserką obu części zostanie Castille Landon. Gwiazdami After niezmiennie pozostaną Josephine Langford oraz Hero Fiennes-Tiffin.

Pierwszy film oparty na powieści Anny Todd okazał się ogromnym sukcesem komercyjnym i zarobił 70 milionów dolarów.

Przypomnijmy, że główną bohaterką After jest Tessa, która po przybyciu na studia rozpoczyna nowy etap swojego życia. Zakochuje się z Hardinie, łamaczu damskich serc, lecz ich związek zostaje wystawiony na próbę. After 2 ukaże starania chłopaka, mające na celu odzyskanie serca ukochanej. Na horyzoncie ukaże się bowiem rywal...

Premiera filmu After 2 została przewidziana na 11 września 2020.