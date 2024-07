Zwiastun serialu MCU Agatha All Along. Wanda z Avengers zabrała moc tej czarownicy

fot. Disney+

Marvel Studios ruszyło z promocją serialu Agatha All Along, który jest bezpośrednim spin-offem najlepiej ocenianej małoekranowej produkcji MCU pod tytułem WandaVision. Za sterami nowego serialu stoi Jac Schaeffer, czyli twórczyni WandaVision. Oficjalnie ogłoszono, że premiera odbędzie się 18 września 2024 roku na Disney+ i na start dostaniemy dwa odcinki.

Agatha All Along - zwiastun

Agatha All Along - o czym jest serial?

Niesławna Agatha Harkness po tym, jak tajemniczy nastolatek pomógł jej wyrwać się z zaklęcia Wandy, odnajduje się w rzeczywistości bez mocy. Jej zainteresowanie osobą towarzysza wzrosło, gdy błaga on ją, by zabrała go do legendarnej drogi czarownic. Podczas podróży tą mityczną drogą dana osoba staje przed różnymi próbami i jeśli je przeżyje, nagrodą dla czarownicy jest to, czego jej brakuje. Agatha i jej tajemniczy kompan tworzą dziwaczny sabat czarownic i wyruszają na wyprawę.

Agatha All Along

W obsadzie są Kathryn Hahn, Aubrey Plaza, Joe Locke, Patti LuPone, Sasheer Zamata, Ali Ahn oraz Debra Jo Rupp. Zwiastun pokazuje przechodzenie pomiędzy różnymi gatunkami od serialu detektywistycznego po horror, więc niewykluczone, że może być to jedna z cech serialu. Każdy odcinek WandaVision pokazywał inną epokę z historii sitcomów.