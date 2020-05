Ahsoka Tano w kolejnych aktorskich Star Wars? Pascal o 2. sezonie The Mandalorian

Ahsoka Tano jest priorytetowym tematem dla fanów Star Wars na początku 2020 roku. Od kiedy pojawiła się informacje o jej aktorskim debiucie w 2. sezonie The Mandalorian, do sieci ciągle trafiają nowe informacje i plotki. Najnowsza pochodzi od portalu The Illuminerdi. Dziennikarze twierdzą, że Ahsoka miałaby pojawić się również w serialu o Obi-Wanie Kenobim. Nie wiadomo jednak, jak miałoby to wyglądać. Twierdzą, że Rosario Dawson, która ma grać tę postać, negocjuje występ również w tej produkcji.

Wcześniej mówiono, że Rosario Dawson podpisała kontrakt na występ w wielu produkcjach ze świata Gwiezdnych Wojen. Lucasfilm i Disney tego jeszcze nie ogłosili i według dziennikarzy miało to nastąpić w sierpniu podczas Star Wars Celebration. Z uwagi na to, że raczej impreza zostanie odwołana, nie wiadomo, kiedy zdecydują się wyjawić szczegóły.

Pedro Pascal w nowym wywiadzie zapowiada, że w 2. sezonie The Mandalorian będzie wiele rzeczy, które wprawią fanów w osłupienie. Niewykluczone, że debiut Ahsoki Tano jest jednym z nich.

- Sądzę, że oczekiwanie zostaną przewyższona. Ich miłość do Gwiezdnych Wojen dostanie pokaźną dawkę sterydów - mówi żartobliwie Pascal.

Dodaje, że obserwował, jak Ludwig Göransson nagrywał muzykę z orkiestrą i uważa, że wygląda to fantastycznie. Wygląda na to, że przed pandemią prace postprodukcyjne były już w toku, skoro ilustracje muzyczne były już nagrywane.

The Mandalorian - premiera 2. sezonu w październiku 2020 roku. Obi-Wan Kenobi zadebiutuje w 2021 roku.