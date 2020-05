The Mandalorian - kto jeszcze pojawi się ze Star Wars: Rebeliantów? Boba Fett z własnym serialem?

Nowe plotki o 2. sezonie The Mandalorian stają się coraz ciekawsze. Według Fandomwire kolejną postać ze Star Wars: Rebeliantów, która pojawi się w wersji aktorskiej jest Hera Syndulla. Traktujemy to jednak z dystansem, ponieważ źródło nie jest tak pewne i trafne, jak przy poprzednich plotkach.

Do tej pory wiele portali, w tym te najbardziej rzetelne, informowało o tym, że w 2. sezonie pojawią się Ahsoka Tano, Boba Fett, Sabine Wren, Rex i Bo Katan. Biorąc pod uwagę te informacje pojawienie się Hery jest prawdopodobne. Na razie nikt tego nie potwierdza, ani nie dementuje.

Do sieci trafił też wyciek grafiki związanej z planowanymi figurkami Funko związanymi z 2. sezonem. Potwierdzają one postać Gamorreanina, którą zapowiadał twórca oraz m.in. fakt, że Mandalorianin i Baby Yoda będą jeździć na Banthcie.

fot. CBM

Trafia też plotka z lepszego źródła portalu The Direct, na którym udziela się Daniel Richtman, czyli człowiek, którego doniesienia przeważnie się sprawdzają. Twierdzi on, że Lucasfilm wraca do postaci Boby Fetta. Poza tym, że ma odegrać rolę w 2. sezonie i większą w 3. sezonie The Mandalorian, ma też być bohaterem własnej produkcji. Nie wiadomo jednak dokładnie, czy byłby to kolejny serial, czy film - tak jak planowano w 2016 roku.