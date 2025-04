Współdyrektor generalny Netflixa wierzy w AI: filmy będą nie tylko tańsze, ale i lepsze

fot. Netflix

Ted Sarandos, współdyrektor generalny Netflixa, powołał się na komentarz Jamesa Camerona, według którego AI pomoże artystom i sprawi, że produkcja filmów będzie tańsza. „Nie chodzi tu o zwolnienie połowy personelu i firmy zajmującej się efektami specjalnymi. Chodzi o podwojenie tempa realizacji danego celu, by cykl produkcyjny był szybszy, a artyści mogli ruszyć dalej i robić inne fajne rzeczy, a potem jeszcze kolejne” wyjaśnił reżyser przełomowego Avatara, który niegdyś przedstawił szerokiej publice siłę CGI. Sarandos zgadza się z nim, ale podbija stawkę: jego zdaniem filmy będą nie tylko „50% tańsze”, ale także „10% lepsze”.

James Cameron wierzy w moc AI. Dzięki niej blockbustery przetrwają?

Współdyrektor generalny Netflixa widzi szansę w AI

Ted Sarandos podczas rozmowy z analitykiem z Wall Street został spytany o zmniejszenie „strachu” w branży przed zagrożeniem, jakie według wielu osób niesie za sobą sztuczna inteligencja. Są to przede wszystkim: zmniejszenie miejsc pracy i kradzież własności intelektualnej bez konsekwencji (przypominamy, że chociażby generatory obrazów AI są karmione pracami artystów bez ich zgody, a system nie potrafi podjąć świadomego wyboru, w jakim stopniu coś skopiuje; ostatnio światem literackim wstrząsnęła również wiadomość, jakoby Meta piraciła książki i artykuły naukowe, by trenować swój system Llama).

Jest mnóstwo ekscytacji tym, co sztuczna inteligencja może zrobić dla twórców treści – odpowiedział Sarandos. Następnie powołał się na komentarze Jamesa Camerona na temat tego, że AI może obniżyć koszty produkcji o połowę: Przeczytałem artykuł o tym, co powiedział Jim Cameron o obniżaniu kosztów tworzenia filmów o 50%. Jestem przekonany, że obok tego istnieje jeszcze większa szansa: na robienie filmów 10% lepiej. Tak więc nasz dzisiejszy talent wykorzystuje narzędzia sztucznej inteligencji do tworzenia pomysłów na scenografię, wstępnych wizualizacji, przygotowywania sekwencji efektów wizualnych, planowania ujęć i wielu innych rzeczy, które sprawiają, że proces jest lepszy. Tradycyjnie tylko projekty wysokobudżetowe miałyby dostęp do takich rzeczy, jak zaawansowane efekty wizualne, takie jak odmładzanie. Dzisiaj możesz użyć tych narzędzi opartych na AI, aby umożliwić projektom o mniejszym budżecie dostęp do dużych efektów wizualnych na ekranie.

Gdzie widać pozytywną zmianę?

Współdyrektor generalny Netflixa jako jeden z przykładów takiej pozytywnej zmiany, jaką może wprowadzić sztuczna inteligencja, podał Irlandczyka: wspomina, że film z 2019 roku używał nowatorskich jak na tamte czasy technik odmładzania, które wciąż były obciążone dużymi limitami. Pięć lat później Rodrigo Prieto (operator Irlandczyka) podczas pracy nad swoim pełnometrażowym debiutem Pedro Páramo był w stanie dzięki AI uzyskać podobny efekt za ułamek tej ceny.

Właściwie cały budżet filmu dotyczył kosztów efektów wizualnych Irlandczyka. A zatem ten sam twórca korzystający z nowych, lepszych narzędzi, aby zrobić to, co było niemożliwe jeszcze pięć lat temu – to niesamowicie ekscytujące. Skupiamy się więc na prostym celu: znaleźć sposoby, aby sztuczna inteligencja ulepszyła doświadczenia ekipy i twórców.