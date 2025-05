fot. Prime Video

Fani niecierpliwie czekają na nowe informacje związane ze spin-offem The Boys. Wygląda na to, że takie pojawią się już w najbliższą sobotę podczas CCXP Mexico. Prime Video podzieliło się promocyjnym plakatem, podpisując go, że "nadchodzi drugi rok", a "sylabus" poznamy w czasie tego wydarzenia.

Na nowym plakacie do Pokolenia V znalazła się Marie Moreau (Jaz Sinclair), która posiada moc manipulowania krwią. Przypomnijmy, że w 1. sezonie ona i jej przyjaciele z Uniwersytetu Godolkina zostali umieszczeni w specjalnym pomieszczeniu dla Supków po tym, jak chcieli wyjawić prawdę o niecnych działaniach placówki. Na grafice widzimy, że bohaterka napisała krwią słowo "resist" czyli "stawiać opór" lub "sprzeciwiać się". Zobaczcie poniżej.

Dodajmy że scenariusz do 2. sezonu spin-offu The Boys musiał zostać zmieniony przed początkiem prac, które zostały opóźnione ze względu na śmierć Chance'a Perdomo. Aktor zginął pod koniec marca 2024 roku w wypadku motocyklowym. Twórcy podjęli decyzję, że nie przeprowadzą recastingu do roli Andre, a serial uczci jego pamięć.

W nowym sezonie do swoich ról powrócą również Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh i Asa Germann.

Pokolenie V - opis fabuły

Pokolenie V to osadzony w świecie serialu The Boys nowy serial, który przedstawia losy utalentowanych uczniów jedynego w USA college’u dla superbohaterów. Ich kręgosłup moralny czeka próba — walczą bowiem o pozycję w rankingu i szansę na dołączenie do Siódemki, elitarnej grupy superbohaterów Vought International. Gdy na jaw wychodzą sekrety szkoły, uczniowie muszą dokonać wyboru. [opis Prime Video]

The Boys - ranking najpotężniejszych postaci

