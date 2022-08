Akademia Wampirów - pełen zwiastun serialu. Krwiści Bridgertonowie: bale, intrygi i korona

fot. materiały prasowe

Akademia Wampirów to serial na podstawie serii książek o tym samym tytule od Richelle Mead. Produkcja nie tylko musi sprostać oczekiwaniom czytelników, ale także odbić się od wcześniejszych adaptacji, które wywołały rozczarowanie wśród fanów. Wreszcie Peacock opublikował pełen zwiastun, który możecie zobaczyć poniżej. Szykuje się hit?

Showrunnerką jest Julie Plec, wcześniej odpowiedzialna między innymi za Pamiętniki Wampirów.

Twórczyni opisując swój nowy serial powiedziała, że to współcześni Bridgertonowie z wampirami. Chciałaby także pokazać intrygę rodem z Gry o Tron.

Akademia Wampirów - pełen zwiastun serialu

Akademia Wampirów - obsada + pierwsze zdjęcia

Na początku galerii są członkowie obsady, a na końcu pierwsze zdjęcia z serialu.

Sisi Stringer jako Rose Hathaway, dampir i genialna wojowniczka.

Akademia Wampirów - o czym jest serial?

Historia opowiada o dwóch kobietach, które przyjaźnią się ze sobą od zawsze, jednak przez narzucone im przez społeczeństwo role zaczynają się od siebie oddalać.

Serial został opisany jako "historia romansu, przyjaźni, śmierci, seksu i skandalu". Akcja Akademii Wampirów rozgrywa się w świecie pełnym przywilejów i przepychu, w którym dwie młode kobiety, pochodzące z odrębnych klas społecznych, przygotowują się do ukończenia edukacji. Jedna z nich jest wampirem czystej krwi, a druga dampirem, który szkoli się na jej oddanego opiekuna. Tym właśnie zajmuje się się ich szkoła z internatem - to ukryta placówka, w której uczą się królewskie wampiry, a pół-ludzkie nastolatki są szkolone, by chronić ich przed niebezpiecznymi istotami.