Akademia Wampirów - zwiastun serialu. Zapowiada się hit godny Pamiętników Wampirów? [SDCC 2022]

Fot. Materiały prasowe

Podczas wydarzenia San Diego Comic-Con w 2022 roku zaprezentowano panel poświęcony Vampire Academy, poprowadzony przez Sydney Bucksbaum. Akademia Wampirów będzie serialową adaptacją kultowej serii książek o tym samym tytule, które napisała Richelle Mead. Poniżej znajdziecie zwiastun promujący produkcję, który pokazano w San Diego. W końcu powstanie hit o krwiopijcach, godny Pamiętników Wampirów? Sprawdźcie sami.

Showrunnerka myśli o tym jak o współczesnych Bridgertonach z wampirami i chciałaby uchwycić w serialu intrygę rodem z Gry o Tron.

Akademia Wampirów - zwiastun serialu

Za ekranizację odpowiada Julie Plec, producentka znana z takich telewizyjnych hitów jak wspomniane Pamiętniki wampirów, The Originals i Wampiry: Dziedzictwo.

Akademia Wampirów - fabuła

Historia opowiada o dwóch kobietach, które przyjaźnią się ze sobą od zawsze, jednak przez narzucone im przez społeczeństwo role zaczynają się od siebie oddalać.

Serial został opisany jako "historia romansu, przyjaźni, śmierci, seksu i skandalu". Akcja Akademii Wampirów rozgrywa się w świecie pełnym przywilejów i przepychu, w którym dwie młode kobiety, pochodzące z odrębnych klas społecznych, przygotowują się do ukończenia edukacji. Jedna z nich jest wampirem czystej krwi, a druga dampirem, który szkoli się na jej oddanego opiekuna. Tym właśnie zajmuje się się ich szkoła z internatem - to ukryta placówka, w której uczą się królewskie wampiry, a pół-ludzkie nastolatki są szkolone, by chronić ich przed niebezpiecznymi istotami.

Akademia Wampirów

Akademia Wampirów - obsada serialu

Zobaczcie, jak prezentują się aktorzy. W głównych rolach wystąpią Sisi Stringer i Danielę Nieves.