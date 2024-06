Showrunnerka Akolity o TYM zakończeniu. Jaka przyszłość czeka na mistrza Mae?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

Odcinek czwarty Akolity zakończył się zaskakującym i trzymającym w napięciu finałem. Kiedy okazuje się, że Wookiee już nie żyje, a tajemniczy mistrz Mae wkracza do akcji, nagle scena się urywa. To z pewnością podsyciło oczekiwania widzów na nadchodzący epizod, w którym Jedi będą musieli stawić czoła Sithowi dzierżącemu czerwony miecz świetlny. Entertainment Weekly udało się porozmawiać z Leslye Headland na temat tego zakończenia. Sama twórczyni przyznała, że mistrz ją przeraził.

- To jest serial o złoczyńcach, a on jest niesamowicie potężny i groźny. Powiedziałabym, że zostaniesz nieco wciągnięty w jego świat i będzie on trochę inny.

Tym samym showrunnerka obiecała, że otrzymamy odpowiedź na pytanie, kto lub co kryje się pod złowrogim hełmem Mistrza. Headland ma nadzieję, że kolejne odcinki będą nadal przyciągać widzów, a ich zakończenia będą jeszcze bardziej emocjonujące.

