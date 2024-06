Gwiezdne Wojny: Akolita nie przejmuje się hejtem. To jedna z najchętniej oglądanych produkcji streamingowych

fot. Disney+

Gwiezdne Wojny: Akolita spotykał się z krytyką jeszcze przed premierą pierwszego odcinka. Niezadowoleni fani na podstawie zwiastunów obwieszczali swoją krytykę, która przeobraziła się w tzw. review bombing, czyli zjawisko masowego przyznawania produkcji najgorszych ocen. Z tego powodu Akolita ma jeden z najgorszych wyników jeśli chodzi o oceny publiczności w serwisie Rotten Tomatoes.

Wygląda jednak na to, że Akolicie niestraszny jest hejt, ponieważ produkcja radzi sobie bardzo jeśli chodzi o oglądalność. Chwalił się tym już Disney, ale potwierdzają to dane według Nielsena. Jeśli chodzi o seriale, które były dostępne do obejrzenia w okresie 7-13 czerwca, Gwiezdne Wojny: Akolita znajduje się na 6. miejscu z wynikiem 380.5 mln minut. Pozostałe miejsca w rankingu zdominował Netflix.

Z badań wynika również, że większość oglądających zrobiła to dopiero po jakimś czasie od premiery, co oznacza, że narzekania są zamknięte w pewnej przestrzeni i nie docierają do większości widzów lub ci nie słuchają głosów krytyki.

Gwiezdne Wojny: Akolita - opis fabuły

Star Wars: Acolyte jest serialem, którego akcja rozgrywa się 100 lat przed wydarzeniami z filmu Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo. Historia ukazuje galaktykę u szczytu ery Wysokiej Republiki, kiedy Jedi byli najsilniejsi, a Sithowie mieli zostać wytępieni.