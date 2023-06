Aktorski Dragon Ball według AI. Ten "casting" Goku zaskoczy wszystkich!

fot. Artur Sadlos // Facebook // Midjourney Official

Manga i anime Dragon Ball cieszą się wielką popularnością. Franczyza składa się z kilku animowanych serii oraz pełnometrażowych filmów - ostatni Dragon Ball Super: Super Hero miał premierę w 2022 roku. Jak dotąd powstały dwa nieoficjalne aktorskie filmy z tego uniwersum, pochodzące z Korei i Tajwanu. Z kolei o hollywoodzkiej wersji anime pt. Dragonball: Ewolucja raczej woleliby wszyscy zapomnieć. Ten aktorski film z 2009 roku został zmiażdżony przez krytyków oraz fanów. Na Rotten Tomatoes ma 15% świeżości (pozytywnych opinii) od recenzentów i 20% od widzów, a na IMDb ma niziutką ocenę - 2,5.

Fandom wciąż liczy na to, że powstanie wysokobudżetowa aktorska wersja przygód Goku, która spełni wysokie oczekiwania. Dzięki opartemu o technikę uczenia maszynowego programie Midjourney fani mogą dokonać własnego castingu do ról swoich ulubionych postaci z anime. Za sprawą sztucznej inteligencji mają możliwość całkowicie popuścić wodze wyobraźni, aby wygenerować imponujące grafiki AI. Wykorzystał to Artur Sadlos, który zaprezentował swoje prace obsadzając nieoczywistych aktorów jako postacie z mangi. W roli Vegety możemy zobaczyć Toma Cruise'a, Bryan Cranston to Muten Rōshi (Genialny Żółw), Aaron Paul "wciela się" w Krillina, a jako Bulmę widzimy Margot Robbie. Z dużym humorem podszedł do "castingu" Goku, bo jako głównego bohatera obsadził... Danny'ego DeVito.

