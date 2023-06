Ci aktorzy i inne ikony zmarli zbyt młodo - tak wyglądaliby dziś. Tą galerią AI naprawdę chwyta za serce

Micah Daigle/Facebook/AI Art Universe

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że sztuczna inteligencja i tworzone przez nią prace - delikatnie rzecz ujmując - budzą wśród Was mieszane odczucia. Są jednak momenty, w których grafiki AI osadzają się w naszych głowach mocniej, niż ktokolwiek mógłby zakładać. Poruszają, skłaniają do refleksji, rodzą powtarzane od wieków pytania o to, dokąd tak naprawdę zmierzamy. Najnowszym na to dowodem jest galeria, w której sztuczna inteligencja pokazała, jak zmarli aktorzy i wiele innych nieżyjących już ikon wyglądaliby dziś.

W sieci w ostatnim czasie pojawiło się mnóstwo wygenerowanych w opartym o technikę uczenia maszynowego programie Midjourney obrazów odnoszących się do powyższego zagadnienia. Tymi, które bez dwóch zdań najmocniej chwytają za serce, są prace, za których powstanie odpowiada Micah Daigle. W opisie poruszającej i cieszącej się już olbrzymią popularnością galerii grafik stwierdza, że "właśnie wrócił z podróży po wieloświecie ze zdjęciami osób, które w naszej osi czasu zmarły zbyt młodo".

I tak "zapozowali" mu Robin Williams, Kurt Cobain, Marilyn Monroe, Heath Ledger czy nawet Mufasa z Króla Lwa - do każdej z prac Daigle dodał wiek istoty, gdyby ta wciąż żyła. Galerii przedstawiających hipotetyczny, dzisiejszy wygląd zmarłych aktorów i innych legend jest jednak więcej; część z nich odnajdziecie poniżej:

Jak zmarli aktorzy i inne ikony wyglądaliby dziś? Galeria AI

Tak zmarli aktorzy i inne legendy wyglądaliby dziś - prace AI

