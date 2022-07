Aktorzy i ich najdziwniejsi dublerzy. Na te zdjęcia popatrzysz 2 razy

Ciao Pix/AKM-GSI/Xposure/Rymi/Patriot Pics/Backgrid

Aktorzy i ich dublerzy to temat, który na naszej stronie i w całej popkulturze przerabiamy od lat. Wielokrotnie pokazywaliśmy Wam już zdjęcia zastępców czy zastępczyń gwiazd filmowych i serialowych, którzy w pocie czoła pracują nad wykonaniem kaskaderskich popisów czy innymi trudnymi scenami. Nie tak znowu mała część z nich cieszy się wśród Was sporą popularnością; dziś jednak przyszedł czas na to, aby pokazać Wam najdziwniejszych z nich.

Warto jednak w tym miejscu podkreślić, że używając słowa "dziwny" mamy w pierwszej kolejności na myśli to, jak bardzo poszczególni dublerzy pod względem wizualnym różnią się od konkretnego aktora czy aktorki - momentami różnice na tym polu są tak olbrzymie, że mogą nas wprawić w konfuzję, zwłaszcza przy fotografiach zestawiających obie (a niekiedy i nawet więcej...) osoby. Cóż, te wizyty na planie filmowym bądź serialowym mogą Wam zapaść w pamięć na długo; przekonajcie się sami:

Aktorzy i ich najdziwniejsi dublerzy [ZDJĘCIA]

Bruce Willis i jego dublerzy na planie filmu Cop Out: Fujary na tropie

To który z dublerów w zestawieniu z aktorem zdobył Wasze serca? W naszym rankingu naprawdę wysoko uplasowali się zastępcy Penélope Cruz i Chrisa Hemswortha.