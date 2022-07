Christian Bale, Brad Pitt, Nicolas Cage i inni mieli "sobowtórów". W podobieństwo aż trudno uwierzyć

NBC/Reddit/YouTube/Michael Ochs

Aktorzy i celebryci i ich sobowtóry to temat, który od lat rozpala umysły wielu odbiorców popkultury. Ten aspekt nie za każdym razem traktujemy śmiertelnie poważnie, często szukając na tym polu podobieństw możliwie najdziwaczniejszych, które później niejednokrotnie przybierają formę internetowych memów. Co jednak powiecie na to, jeśli zestawimy znanych aktorów z prawdziwymi ludźmi z przeszłości, którzy wyglądali niemalże identycznie?

Tego typu połączenia opublikował na swojej stronie serwis BuzzFeed, pokazując zdjęcia "sobowtórów" takich gwiazd kina jak Christian Bale, Nicolas Cage, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Bruce Willis czy Jennifer Lawrence, a także innych znanych osób z Markiem Zuckerbergiem i Jayem-Z na czele. W poniższych zestawieniach jest coś niepokojącego; BuzzFeed pół żartem, pół serio dodaje, że po zobaczeniu tych zdjęć niektórych aktorów możecie wziąć za "podróżników w czasie". Spójrzcie sami:

Aktorzy i ich sobowtóry. Christian Bale, Brad Pitt, Nicolas Cage i inni

Prapradziadek jednego z użytkowników serwisu Reddit

Dajcie nam w komentarzach znać, który z aktorów miał Waszym zdaniem w przeszłości najlepszego tudzież najbardziej do siebie podobnego sobowtóra.