The Boys - 3. sezon to istna rzeź. Na planie trwa jednak zabawa na całego [ZDJĘCIA]

The Boys w 3. sezonie serialu przechodzą na poziomie fabularnym (i nie tylko!) samych siebie - na ekranie możemy obserwować prawdziwą jazdę bez trzymanki, Butcher tłucze się z Homelanderem, superbohaterski trup ściele się gęsto, na jaw wychodzą kolejne szokujące informacje, a odcinek Herogasm (pol. Bohaterogazm) bez dwóch zdań jest jednym z najlepszych w całej historii serii. Składa się jednak tak, że aktorzy na planie nieustannie uczestniczą w festiwalu dobrej zabawy.

Świadczą o tym zakulisowe zdjęcia, która raz po raz udostępniają w sieci m.in. Antony Starr (Homelander), Jack Quaid (Hughie), Karl Urban (Butcher), Laz Alonso (MM aka Cyc), Karen Fukuhara (Kimiko) czy Tomer Kapon (Frenchie). Wybraliśmy dla Was najlepsze i naszym zdaniem najciekawsze z tego typu fotografii; mogą Wam one udowodnić, że serialowa ekipa The Boys to naprawdę zgrana drużyna, która w trakcie przerwy między pracą nad kolejnymi ujęciami potrafi niejednokrotnie zaskoczyć.

The Boys - 3. sezon, zdjęcia z planu

Już w najbliższy piątek do serwisu Amazon Prime Video trafi ostatni odcinek 3. sezonu The Boys. Jak Wasze nastroje przed finałem obecnej odsłony serii?