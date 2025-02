Coraz więcej znanych aktorów w reklamach Super Bowl. Ile zarabiają na tym gwiazdy Hollywood?

fot. Pixabay

Reklama

Źródła donoszą, że aktorzy z pierwszej ligi oraz gwiazdy muzyczne zarabiają od 3 do 5 milionów dolarów za wystąpienie w reklamach Super Bowl, choć gościnne występy (które mogą wymagać tylko kilku godzin na planie) mają niższą stawkę. Zgodnie z danymi z iSpot, w 2010 roku tylko około jednej trzeciej reklam Super Bowl miało celebrytów. Od czasów pandemii ten odsetek wzrósł do ponad 70 procent, a liczba reklam z wieloma gościnnymi występami również wzrosła. W rzeczywistości, te występy mogą odgrywać zaskakująco ważną rolę, nie tylko pomagając marce wyróżnić się, ale również sprawiając, że reklama trafia do różnych grup docelowych.

Dla wielu marek wielkie gwiazdy to gigantyczna stawka. Uber Eats ma Matthew McConaugheya w roli głównej, a do niego dołączają Kevin Bacon, Greta Gerwig, Charli XCX i Martha Stewart w rolach gościnnych; Stella Artois ma Matta Damona i Davida Beckhama grających skłóconych bliźniaków; Michelob Ultra ma Willema Dafoe i Catherine O'Harę grających złoczyńców pickleballa; majonez Hellmann’s połączył Billy’ego Crystala i Meg Ryan (z Sydney Sweeney w roli gościnnej), aby na nowo stworzyć słynną scenę z delikatesu z Kiedy Harry poznał Sally.

Jak wysokie są koszty reklam pokazywanych na SuperBowl?

Całkowity koszt reklamy Super Bowl waha się od 10 do 12 milionów dolarów na najniższym poziomie, a na najwyższym może przekroczyć 20 milionów dolarów – to ogromne kwoty za materiały, które trwają od 30 sekund do minuty. Wlicza się w to opłata dla Foxa, oraz honoraria dla talentów, chociaż koszty produkcji mogą dodać miliony dolarów więcej, szczególnie jeśli użyto popularnej muzyki , na pokładzie są reżyserzy z najwyższej półki, lub konieczne jest uzyskanie praw do określonych IP. Większość marek buduje teraz również kampanie w mediach społecznościowych i cyfrowych, aby utrzymać rozpęd, a te wysiłki mogą same w sobie sięgać siedmiu cyfr.