Aktualizacja do Shield TV wprowadza sztuczną inteligencję do skalowania obrazu

Źródło: NVIDIA

NVIDIA zdaje sobie sprawę z tego, że sztuczna inteligencja na dobre zmieniła sposób wyświetlania treści na nowoczesnych telewizorach oraz pecetach. Teraz z jej potencjału będą mogli skorzystać posiadacze pudełek strumieniujących NVIDIA Shield TV Pro z 2019 roku. Najnowsza aktualizacja systemowa wprowadza obsługę inteligentnego skalowania obrazu.

Nowe algorytmy umożliwią konwertowanie treści HD do rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę. Na tym jednak nie kończą się możliwości tej sztucznej inteligencji. Programiści NVIDII twierdzą, że poradzi sobie także ze skalowaniem materiałów w natywnej rozdzielczości 360p do 1440p. Dzięki temu filmy zarejestrowane w niskiej jakości będą znacznie lepiej prezentować się na dużych telewizorach.

Firma ma dalekosiężne plany związane z wykorzystaniem tych algorytmów. NVIDIA zapowiedziała, że inteligentne skalowanie trafi również do gier strumieniowanych za pośrednictwem platformy subskrypcyjnej GeForce NOW. Na nową funkcję nie będziemy musieli zbyt długo czekać. Według wstępnych założeń ma zadebiutować na rynku już we wrześniu 2020 roku. Jeśli okaże się wysoce skuteczna, może uprzyjemnić granie w Cyberpunka 2077 na telewizorach 4K, kiedy gra trafi do serwisu NVIDII.

Korporacja wprowadziła także kilka drobniejszych poprawek funkcjonalnych. Dodano możliwość przypisania skrótów klawiszowych do przycisku HOME na pilocie do Shielda wywoływanych podwójnym oraz długim przyciśnięciem oraz poprawiono system regulacji głośności za pośrednictwem modułu podczerwieni.