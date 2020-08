NVIDIA GeForce NOW debiutuje na Chromebookach

Źródło: naEKRANIE

Od 18 sierpnia 2020 roku posiadacze komputerów z systemem ChromeOS mogą zamienić swój sprzęt w prawdziwie gamingową bestię. Firma NVIDIA opracowała bowiem webową odsłonę usługi streamingowej GeForce NOW, która pozwoli na odpalanie topowych pecetowych gier za pośrednictwem chmury.

Aby zanurzyć się w świecie tytułów klasy AAA, wystarczy odpalić na Chromebooku witrynę play.geforcenow.com i zalogować się na swoje konto GeForce NOW. Pozwoli to uzyskać dostęp do panelu głównego bliźniaczo przypominającego pecetową odsłonę platformy. Usługa funkcjonuje obecnie w wersji beta, ale szybkie testy redakcyjne wykazały, że działa zaskakująco sprawnie nawet wtedy, kiedy korzystamy z niej za pośrednictwem internetu mobilnego.

Wymagania, jakie NVIDIA stawia przed posiadaczami Chromebooków zainteresowanych graniem w chmurze, nie są wygórowane. Serwis uruchomi się nawet na komputerach pracujących pod kontrolą procesorów Intel Core M3 7. generacji. Poza tym należy dysponować zintegrowaną kartą graficzną Intel HD 600 bądź nowszą oraz 4 GB pamięci RAM. Do płynnego grania przy rozdzielczości 720p w 60 klatkach należy połączyć się z siecią o przepustowości co najmniej 15 Mb/s, a aby grać w rozdzielczości 1080p w 60 klatkach, należy dysponować nieznacznie szybszym łączem 25 Mb/s.

Przy okazji tej premiery firma poinformowała także o udostępnieniu ograniczonej oferty specjalnej na subskrypcję GeForce NOW. Abonament na 6 miesięcy można kupić za 125 zł, otrzymując w prezencie przepustkę sezonową do pierwszego sezonu Hyper Space oraz zestaw dodatków do tej gry. Koszt półrocznego abonamentu w regularnej cenie wynosi obecnie 150 zł.