Al Pacino - autobiografia legendy kina w księgarniach

fot. Paramount Pictures

Reklama

Kariera aktorska Ala Pacino trwa już ponad pięćdziesiąt lat, a w jego dorobku znajduje się wiele wybitnych filmowych (i teatralnych). Dzięki nim Al Pacino to jeden z najbardziej kultowych aktorów w historii kina, na którego wybitnych kreacjach wychowały się całe pokolenia widzów. 84 letni aktor postanowił napisać swoją autobiografię, w której dzieli się wrażeniami z bogatej kariery, ale nie zapomina też o sferze osobistej i wydarzeniach, które go ukształtowały.

Sonny Boy, bo taki nosi tytuł autobiografia Ala Pacino, ukazała się dzisiaj nakładem wydawnictwa Agora. Książka została wydana w twardej oprawie i liczy 440 stron.

Sonny Boy - opis i okładka książki

Źródło: Agora

Al Pacino rozbłysnął na scenie niczym supernova. Od końca lat pięćdziesiątych, czasów Marlona Brando i Jamesa Deana, żaden aktor nie wdarł się tak przebojowo do świata kultury. Pierwszą główną rolę filmową zagrał w 1971 roku w Narkomanach. Do 1975 roku miał już za sobą cztery kolejne filmy – dwie części Ojca chrzestnego, Serpico oraz Pieskie popołudnie, które nie tylko odniosły sukces, lecz także trwale zapisały się w historii kina.

Pacino był już wtedy po trzydziestce i zdążył niejedno przeżyć. Regularnie występował w teatrach awangardowych, był członkiem nowojorskiej bohemy i podejmował się różnych dorywczych prac. Wychowywała go kochająca, lecz niestabilna psychicznie matka oraz jej rodzice, ojciec natomiast porzucił rodzinę, gdy Pacino był dzieckiem. Najważniejsze lekcje odebrał jednak na ulicach Południowego Bronxu. Gdy nauczycielka dostrzegła jego talent i skłoniła go, by zdawał do słynnego nowojorskiego Liceum Sztuk Performatywnych, jego los się przesądził. Na dobre i na złe, w biedzie i dostatku, wśród cierpień i radości – aktorstwo stało się treścią jego życia, a aktorzy – jego plemieniem.

Sonny Boy to wspomnienia człowieka, który niczego nie musi się już obawiać i nie pozostało mu nic do ukrycia.