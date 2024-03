Alan Ritchson wystąpi w filmie science fiction. Będzie dostępny na Netflix

Fot. materiały prasowe

Alan Ritchson wystąpi w War Machine, czyli akcyjniaku z elementami gatunku science fiction. Za jego reżyserię oraz scenariusz będzie odpowiadać Patrick Hughes. Współscenarzystą projektu jest James Beaufort. Szkic był tworzony we współpracy ze studiem Lionsgate, a ostatecznie produkcja pojawi się na platformie Netflix.

War Machine - co wiadomo o filmie?

W ostatnich 24 godzinach najtrudniejszego na świecie procesu selekcji, elitarna formacja Army Rangers napotyka zagrożenie przekraczające ich wszelkie wyobrażenia.

Producentami filmu są Todd Lieberman, Alex Young, Rich Cook, Hughes oraz Greg McLean.

Alan Ritchson - filmografia

Aktualnie aktor pracuje nad komediowym filmem akcji, Playdate. Niedługo wróci na plan zdjęciowy Reachera, który doczeka się już 3. sezonu.

W kwietniu 2024 roku zadebiutuje nowy film Guya Ritchiego z udziałem Ritchsona. The Ministry of Ungentlemanly Warfare opowiada prawdziwą historię z II wojny światowej. Alan Ritchson powróci także do swojej roli jako Aimes w 11. części Szybkich i wściekłych.