Arnold Schwarzenegger powraca do kin! Zagra w komedii z Alanem Ritchsonem z Reachera

Jak donosi Deadline, The Man With The Bag to familijna komedia świąteczna, w której główne role zagrają Alan Ritchson (tytułowy Reacher) oraz Arnold Schwarzenegger. Prace na planie mają ruszyć jeszcze w 2024 roku. Oficjalnie nie wiadomo, kogo grają obaj aktorzy, ale dziennikarze spekulują na podstawie opisu, że Schwarzenegger może wcielać się w Świętego Mikołaja, a Ritchson w złodzieja, który mu pomaga.

The Man With The Bag - opis fabuły

Kiedy magiczny wór Świętego Mikołaja zostaje skradziony, decyduje się on poszukać pomocy na liście niegrzecznych. Takim sposobem odnajduje Vance'a, byłego złodzieja, którego prosi o pomoc w odzyskaniu worka. Vance razem ze swoją córką, Świętym Mikołajem i grupą dziwnych elfów musi dokonać największego skoku w życiu, aby ocalić święta.

Dla legendy to powrót do kinowych projektów po aż pięciu latach, bo ostatnio widzieliśmy go na wielkim ekranie w 2019 roku w filmie Terminator: Mroczne przeznaczenie. W 2020 roku Schwarzenegger zrobił sobie przerwę, gdy wybuchła pandemia i Hollywood zablokowało się na pewien czas. Potem aktor grał główną rolę w serialu FUBAR. Dla Schwarzeneggera jest to też powrót do gatunku komedii świątecznych. W 1996 roku grał w dobrze odebranym i lubianym po latach hicie Świąteczna gorączka.

Adam Shankman stanie za kamerą, a Allan Rice jest autorem scenariusza. Za produkcję odpowiada Amazon MGM Studios. Reżyser ostatnio zrobił film Rozczarowana dla Disneya.